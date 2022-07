Napoli, passi avanti per Kepa

30-07-2022 23:43

Il Napoli continua a pensare e a chiedere al Chelsea il portiere Kepa Arrizabalaga. I contatti per il portiere iberico di 27 anni sono costantu e le parti più vicine, così tanto che ci sarebbero già alcune basi dalle quali partire.

Per esempio, scrive Sky Sport, la formula dell’operazione dovrebbe alla fine essere un prestito secco, e l’ingaggio dell’estremo difensore dovrebbe poi essere coperto per i tre quarti proprio dal Chelsea.

Quello che al momento non si è ancora trovato è l’accordo sui bonus, aspetto che sta bloccando la trattative: i Blues chiedono l’inserimento di due bonus da 1.5 milioni di euro ognuno, al contrario il Napoli sta lavorando con i rappresentanti del portiere per tentare ad abbassare questa richiesta. In ogni caso la fiducia è sempre maggiore. Kepa, lo rammentiamo, al Chelsea fa la riserva di Mendy e accetterebbe di buon grado un trasferimento al Napoli dove avrebbe più possibilità di mettersi in mostra.