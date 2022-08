Napoli: Keylor Navas alla stretta finale

25-08-2022 09:22

La trattativa tra Napoli e PSG per il passaggio di Keylor Navas in azzurro è nella stretta finale. Secondo l’edizione odierna de Il Mattino di Napoli, vi sono stati ulteriori passi avanti nella contrattazione tra l’agente del portiere ex Real Madrid ed i campioni di Francia per la buonuscita. Il costaricano è legato ai transalpini per altri due anni di contratto, per una cifra vicina ai 18 milioni di euro: ci sono alcuni dettagli da limare, tuttavia in casa partenopea rimane alta la fiducia relativamente ad una soluzione positiva dell’operazione.

