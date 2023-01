Napoli: Kim, alzare l'ingaggio e togliere la clausola è l'obiettivo

27-01-2023 09:55

Il Napoli sta lavorando su Kim per non rischiare di perderlo già in estate. Il difensore sudcoreano si è integrato presto e bene nel nostro campionato e nella difesa di Luciano Spalletti. L’estate scorsa, il club aveva accettato di inserire una clausola pur di strappare il giocare alla concorrenza. Si parte da 45 milioni di euro, valida solo per l’estero, che va a salire a seconda del ranking del club acquirente. È esercitabile nelle prime due settimane di luglio.

Come detto, però, il Napoli lavora per eliminare questa clausola, aumentando l’ingaggio di Kim, che già oggi percepisce più di 2 milioni di euro. In seconda battuta, si punta ad aumentare la cifra della clausola per fare eventualmente una plusvalenza massima visto che il calciatore asiatico è stato pagato 19 milioni di euro l’estate scorsa. Su Kim ci sono in particolare le big inglesi.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE