Napoli: Kim miglior giocatore di settembre della Serie A

Secondo giocatore consecutivo del Napoli ad essere premiato come miglior giocatore del mese di Serie A. Se ad agosto il premio era andato a Khvicha Kvaratskhelia, per quanto concerne il mese di settembre invece è il difensore centrale Kim Min-jae, a risultare il migliore giocatore del massimo campionato italiano.

Il giocatore azzurro, nella speciale classifica ha preceduto Theo Hernandez del Milan e Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. Di seguito il comunicato ufficiale della Serie A

“Il premio EA SPORTS Player Of The Month di settembre è stato assegnato al calciatore del Napoli Min-Jae Kim. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli – Torino, in programma sabato 1 ottobre 2022 alle ore 15.00 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli.

Min-Jae Kim è risultato il più votato dai tifosi sul sito http://serieapotm.easports.com/, superando campioni del calibro di Rodrigo Becao (Udinese), Merih Demiral (Atalanta), Theo Hernandez (Milan) e Sergej Milinkovic-Savic (Lazio).

“Il secondo premio consecutivo di miglior calciatore del mese assegnato ad un nuovo acquisto del Napoli dimostra quanto bene il club azzurro abbia lavorato sul mercato estivo – ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A -. Min-Jae Kim nel mese di settembre si è dimostrato un vero baluardo, in grado di guidare la difesa e di contrastare efficacemente due grandi bomber della Serie A TIM come Ciro Immobile e Olivier Giroud.