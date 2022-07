Napoli, Koulibaly in partenza per Londra

13-07-2022 17:45

È ormai tutto pronto per l’addio di Kalidou Koulibaly al Napoli. Il difensore centrale senegalese non ha raggiunto i compagni in ritiro a Dimaro ed è ora a un passo dal trasferimento al Chelsea. Il giocatore è stato avvistato fuori da un albergo di Milano prima di volare per Londra.

Koulibaly ha infatti accettato la ricca proposta dei Blues con un contratto da dieci milioni a stagione per cinque anni. Al Napoli andranno 38 milioni più due di bonus. Il difensore arriverà in serata a Londra e domani diventerà a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Chelsea.

