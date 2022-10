Napoli, Kvaratskhelia: "Puntiamo a Scudetto e Champions"

08-10-2022 08:31

Kvicha Kvaratskhelia è stato intervisato dal Corriere dello Sport, facendo il punto anche sulle ambizioni personali e collettive. Il georgiano, trascinatore del Napoli in questa prima parte di stagione, ha citato anche i suoi idoli: “Nessuno ha limiti. Possiamo crescere insieme, mano nella mano. No limits. Champions o Scudetto? Perché devo scegliere? Tutti e due. Non devo essere paragonato a nessuno, perchè io lavoro per essere Kvara. Tra i miei idoli, il mio primo amore è stato Guti del Real Madrid. Quando giocavo con gli amici a Tbilisi, la mia città, indossavamo magliette bianche: io, dietro, scrivevo il suo nome”, ha spiegato al quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni.