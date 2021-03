Napoli, l'ironia dei social per il gesto di Gattuso

Scatenato come sempre a bordocampo durante la gara, Rino Gattuso s’è lasciato andare a una rabbiosa esultanza dopo la vittoria del Napoli in casa della Roma. Un risultato importantissimo per gli azzurri in ottica qualificazione alla Champions, arrivato attraverso la conferma della crescita sul piano del gioco degli azzurri.

Gattuso protagonista sul web

Dopo il successo sui social molti tifosi hanno chiesto a De Laurentiis di rivedere la sua idea sul tecnico calabrese e di proporgli il rinnovo di contratto. Ma sul web a catturare l’attenzione dei tifosi è stato anche un gesto del tecnico: all’uscita dal campo, Gattuso ha infatti tirato un calcio nel sedere a Politano, che è scoppiato a ridere.

La scenetta ha generato diversi commenti sul web, molti dei quali volti a ironizzare sulla verve dell’allenatore. “Politano è rimasto a Roma per accertamenti dopo l’entrata pericolosa di Gattuso a gioco fermo”, scrive Signo su Twitter.

I commenti per il calcio a Politano

“Momento cult della giornata: Gattuso che a fine partita prende a calci Politano”, commenta Mantegazziani. “Gattuso esprime la sua felicità per i 3 punti conquistati a suon di calcioni nel deretano di Politano” aggiunge Delinque. Tra i commenti si inserisce l’interista Alex, ricordando le prestazioni altalenanti dell’attaccante del Napoli quando era un giocatore nerazzurro: “Gattuso che dà un calcio a Politano… L’ha fatto a nome di tutti gli interisti”.

Tornando ai tifosi azzurri, Lello sottolinea il gran rapporto tra Gattuso e Politano: “Non so se Gattuso resti a Napoli. Una cosa è certa. Qualsiasi squadra allenerà si porterà dietro Politano. Sintonia, sfottò, abbracci, vaffa. Insomma, due amici”. Paquito già rimpiange l’allenatore: “Che rapporto che sei riuscito a stringere cn i calciatori. Peccato che nessuno ti abbia compreso. Non saremo mai una grande anche per questo”.

SPORTEVAI | 22-03-2021 10:31