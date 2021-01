Napoli: la concorrenza del Crystal Palace per il terzino che vuole Gattuso

Dopo un timido approccio dell’Arsenal, sono rimaste Crystal Palace e Napoli le due società maggiormente intenzionate a chiudere la trattativa per Jordan Amavi dell’OM. Per i partenopei quello della fascia sinistra è diventato argomento principali dei discorsi di mercato fra società e tecnico, spesso costretto a ricorrere a soluzioni di ripiego per coprire il ruolo. Il profilo di Jordan Amavi piace a Gattuso che finalmente troverebbe un giocatore di ruolo per coprire la falla a sinistra.

Un fastidioso problema al polpaccio e una proposta di rinnovo ancora rimandata al mittente sono bastati ad allontanare definitivamente Jordan Amavi dall’Olympique Marsiglia. Il terzino francese è in scadenza a giugno e, prima di rispondere al proprio DS Pablo Longoria, ha tutto l’interesse ad ascoltare gli argomenti di chi recentemente si è interessato alla sua situazione.

Il Napoli fa sul serio ed è deciso a chiudere la trattativa nelle prossime ore. Si profila quindi una sfida a due con il Crystal Palace che, come il Napoli, sembra intenzionata ad offrire al terzino sinistro una maglia da titolare.

OMNISPORT | 26-01-2021 12:41