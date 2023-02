Napoli, la decisione sul futuro di Raspadori

Il club azzurro riscatterà l'attaccante, che sta trovando poco spazio, dal Sassuolo dopo il prestito della scorsa estate.

08-02-2023 22:16

Il futuro di Giacomo Raspadori sarà ancora con la maglia del Napoli addosso. Dopo il prestito della scorsa estate a cinque milioni di euro dal Sassuolo, come riporta La Gazzetta dello Sport, il club partenopeo verserà infatti nei prossimi mesi 25 milioni ai neroverdi per l’attaccante azzurro.

In futuro poi potrebbero esserci cinque ulteriori milioni sotto forma di bonus. Tre legati ad altrettante qualificazioni del Napoli in Champions League nei prossimi cinque anni. Altri due invece se Raspadori dovesse raggiungere 15 gol, almeno in tre dei prossimi cinque campionati.