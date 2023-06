Napoli, la festa è finita e gli amici se ne vanno: tutti i giocatori con la valigia

Il Napoli conquista il terzo scudetto ma l’ambizione di poter aprire un ciclo arriva al primo ostacolo importante: dopo Spalletti, arrivano gli addii dai calciatori a cominciare dal coreano Kim

06-06-2023 14:57

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

La festa è finita e gli amici se ne vanno. Domenica scorsa il Napoli ha giocato l’ultima partita di un campionato speciale, culminato con la vittoria dello scudetto che mancava da 33 anni ma anche di una stagione di successi quasi inaspettati con gli azzurri che hanno dominato il campionato praticamente sin dalle prime giornate.

Napoli, l’addio di Spalletti e i dubbi per il futuro

Il primo addio è forse quello più importante è quello di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano ha deciso di prendersi un anno sabbatico aprendo però le porte ad un’eventuale chiamata della nazionale. E’ stato l’allenatore di Certaldo il vero motore dietro il successo del Napoli in campionato. Ed ora tocca al presidente De Laurentiis e ai suoi collaboratori riuscire a trovare il giusto sostituto per la panchina azzurra, compito reso ancora più difficile dal possibile addio anche di Cristiano Giuntoli.

Napoli, Kim ai saluti: le parole del procuratore

La notizia era nell’aria da tempo ma adesso arriva anche la certezza. Il difensore coreano Kim Min Jae non giocherà nel Napoli nella prossima stagione, la sua avventura in azzurro è durata solo una stagione: il tempo di conquistare lo scudetto con annesso il titolo di miglior difensore dell’ultimo campionato e poi subito a fare le valigie. La clausola da 48 milioni inserita nel suo contratto la scorsa estate era troppo ghiotta per le ricchissime squadre inglesi. La conferma della sua partenza arriva dal procuratore che su LinkedIn scrive: “E’ stato un viaggio meraviglioso in Italia e sono davvero felici di essere stato testimone di questo ragazzo che lo ha concluso con i migliori risultati: scudetto e titolo di miglior difensore della serie A”.

Napoli: da Demme a Zielinski, i giocatori con la valigia

In partenza c’è anche il centrocampista Diego Demme che ha trovato pochissimo spazio in questa stagione e cerca un’occasione di rilancio. Potrebbe salutare anche il polacco Piotr Zielinski, con un contratto in scadenza nel 2024 il centrocampista sembra destinato a finire sul mercato in uscita: con 329 presenze in azzurro è stato uno degli ultimi senatori della squadra. Difficile anche la permanenza di Hirving Lozano, il messicano ha convinto solo a tratti nel corso della sua avventura napoletana: anche per lui un contratto in scadenza nel 2024. Domenica dopo la partita le sue lacrime mentre era in campo con la moglie hanno lasciato chiaramente intendere che era arrivato il momento dell’addio.

Napoli prova a tenersi stretto invece Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano che ha vinto il titolo di capocannoniere è uno dei giocatori maggiormente seguiti sul mercato e per il presidente De Laurentiis sarà difficile resistere alle offerte che arriveranno. Tra i giocatori che potrebbero lasciare Napoli c’è anche Giovanni Simeone su cui c’è il fortissimo pressing della Lazio che lo vuole come vice e successore di Immobile.