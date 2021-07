Napoli, la festa non piace a nessuno: la delusione dei tifosi azzurri

E’ un appuntamento fisso da anni a Dimaro, dove il Napoli svolge il suo ritiro estivo, ma non sempre va a segno. Mai come quest’anno la presentazione ufficiale della squadra, in piazza Madonna della Pace aperta al pubblico, è stata sotto tono e ha scatenato numerose polemiche sia in val di Sole che sui social. Non è piaciuto lo stile soft, la durata (solo 20 minuti scarsi), e alcuni tocchi trash senza contare che durante lo show c’è stato uno sgradevole fuori programma tra un tifoso e il conduttore della serata, il giornalista Silver Mele.

Un tifoso offende in diretta il conduttore

A un certo punto, infatti, un tifoso cui era stato dato il microfono per fare una domanda ai giocatori se l’è presa senza ragioni con il giornalista Silver Mele, minacciandolo ed offendendolo. Difficile recuperare poi serenità e allegria anche se ci hanno provato i protagonisti, tra cui Spalletti che ha provato a scaldare la piazza: “Il più grande rinforzo che possiamo ricevere dal calciomercato è ovviamente la possibilità di riavere allo stadio Maradona i nostri tifosi. Per cui a volte può sembrare una presenza opprimente, ma non è così. Loro sono una forza, ci stimolano a dare il meglio in campo, li vogliamo al nostro fianco”.

Puntuali i passaggi un po’ kitch col massaggiatore Tommaso Starace che si è esibito in balli esteticamente poco gradevoli sulle note di “a far l’amore comincia tu” di Raffaella Carrà, mentre il responsabile della comunicazione Lombardo invitava tutti a cantare.

La delusione dei tifosi: E’ una festa di paese

Tantissime le reazioni sui social, ai napoletani lo show non è piaciuto: “Sempre peggio in quel di Dimaro. Si può considerare la peggior presentazione del Napoli degli ultimi 10 anni? Basito” o anche: “Sembra la fiera della porchetta”, oppure: “Smettetela di paragonare il Napoli a Dimaro ad una sagra. È gratuitamente svilente. Le sagre sono delle bellissime manifestazioni a cui è sempre piacevole partecipare”.

Il web ribolle: “Che buffonata. Una festa paesana” e infine: “Ogni anno assistiamo al solito spettacolo indecoroso fatto di banalità e teatrini. Spalletti ha la nostra fiducia, ma uscirsene che i tifosi sono l’acquisto migliore del calciomercato, non depone a suo favore al di là della battuta. Deve pretendere la conferma dei migliori e farsi puntellare la rosa per tornare competitivi. Strizzare l’occhiolino ai tifosi va bene, ma serve concretezza”.

SPORTEVAI | 24-07-2021 09:47