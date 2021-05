Napoli, la pazza idea di mercato di Adl spiazza i tifosi

In attesa dell’annuncio ufficiale dell’ingaggio di Spalletti, il nuovo Napoli comincia a prendere forma. Qualche cessione eccellente appare inevitabile dopo la mancata qualificazione in Champions e i maggiori indiziati sono Fabian e Koulibaly, che hanno richieste da mezza Europa. Da valutare anche la posizione di Insigne, mentre per la corsia mancina della difesa piace un vecchio pallino dell’ex tecnico di Roma e Inter, Emerson Palmieri.

Napoli, la pazza idea di De Laurentiis

Il Corriere dello Sport, però, racconta di una “pazza idea” di mercato del presidente De Laurentiis. Una folgorazione, dopo aver visto i festeggiamenti del Villarreal per il trionfo in Europa League a scapito del Manchester United. Secondo il quotidiano sportivo, il presidente del Napoli avrebbe deciso di sferrare l’assalto all’ex professore della difesa azzurra, Raul Albiol, colonna difensiva proprio del ‘Sottomarino Giallo’, che pure due anni fa fu ‘scaricato’ dallo stesso De Laurentiis con parole non proprio eleganti: “Non vogliamo costringere nessuno a stare con noi anche in virtù della sua età. Se vuole andare via mi fa solo una cortesia”. Oggi invece, a 35 anni, il Napoli potrebbe ripartire proprio da Albiol. Che qualche giorno fa ha confessato, in un’intervista, di essere ancora legatissimo a squadra e città.

Albiol al Napoli? Tifosi spiazzati

I supporter partenopei non credono al grande ritorno. “ADL non ama i cavalli di ritorno figuriamoci con l’età di Albiol“, scrive un fan su Facebook. “E certo. Dopo che i buoi sono scappati dalla stalla vogliamo mettere le porte di ferro. Albiol era nostro. Bastava dargli l’adeguamento che lui chiedeva ed era giusto. Tra l’altro era un faro anche per Koulibaly. Sapeva organizzare la difesa. Adesso è tardi”, osserva un tifoso. “Pare stiano per tornare anche Bruscolotti e Careca“, ironizza un altro sostenitore. Anche se qualcuno sarebbe felicissimo dell’affare: “Io lo prenderei di corsa, l’ho sempre stimato, sarebbe un punto di riferimento per tutto il reparto”.

SPORTEVAI | 28-05-2021 10:14