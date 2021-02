Napoli, la rabbia dei tifosi: “Non c’è più tempo”

Il Napoli lascia per strada un altro obiettivo. Dopo aver lasciato anzitempo la corsa scudetto, i partenopei dicono addio anche alla Coppa Italia con la sconfitta subita sul campo dell’Atalanta che nell’ambito del doppio confronto ha senza dubbio meritato la finale che giocherà contro la Juventus. Sui social monta la rabbia dei tifosi. Il primo colpevole è senza dubbio Rino Gattuso, ma dopo la sconfitta di Bergamo finiscono nel mirino praticamente tutti. Si salva forse il solo Lozano che ha lottato fino alla fine ed è anche andato a segno.

La rabbia dei tifosi

Basta il primo tempo per scatenare la tifoseria azzurra. I due gol subiti nei primi venti minuti di gioco spengono sul nascere ogni velleità di qualificazione alla fine e lasciano spazio solo a considerazioni sul futuro ma anche sul passato: “Napoli non merita questa squadra, e non merita certe figuracce. Squadra che faticherebbe anche in serie B. Per fortuna – scrive Fabrizio – Gattuso verrà cacciato sabato sera dopo la legnata con la Juve”.

Il tecnico è quello che viene maggiormente criticato ma anche il presidente De Laurentiis si becca la sua dose di critiche: “Errore è stato spendere come mai e affidare tutto a Gattuso. Era convinto di avere il tocco magico, questa l’ha tappata. E, complice il covid, costerà cara. Lui non ci rimetterà un cent, i tifosi si. Via i migliori, e come il gioco, si ritornerà al punto di partenza”, scrive un amaro Mariano.

Squadra da rifondare

Le critiche nei confronti di Gattuso sono severe e la sua esperienza a Napoli nonostante un inizio folgorante con la vittoria della Coppa Italia, sembra ora giunta al capolinea. Ma la sensazione dei tifosi è quella di un gruppo di giocatori che non sembra avere le carte in regola per ambizioni di alta classifica o provare a vincere dei trofei: “Si può criticare Gattuso se si vuole ma la verità è che la rosa non è all’altezza delle aspettative dei tifosi. Nessun giocatore del Napoli, per esempio, giocherebbe nella Juve. Forse solo Zielinski entrerebbe nelle rotazioni di Pirlo a centrocampo”.

Proprio il ritorno al passato sembra essere uno dei leitmotiv dei tifosi. C’è chi invoca da subito il ritorno di Rafa Benitez, e chi volge lo sguardo alle stagioni da sogno con Maurizio Sarri: “Chi ha detto e continua a dire che Sarri è un idiota perché faceva giocare sempre gli stessi e che il bel gioco non ci ha portato niente, merita di vedere questo schifo per i prossimi 50 anni”.

SPORTEVAI | 10-02-2021 22:35