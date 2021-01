Napoli, la rabbia dei tifosi: “Sempre la solita storia”

Il Napoli non ce la fa. E’ la Juventus a conquistare la Supercoppa Italiana, primo trofeo stagionale. Una gara molto equilibrata tra due squadre che nella nebbia di Reggio Emilia non hanno offerto un grande spettacolo di calcio. Alla fine a decidere sono stati gli episodi, la zampata di Ronaldo su azione di calcio d’angolo e l’errore di Insigne dagli undici metri, prima del gol nel recupero di Morata che ha chiuso i conti. E sui social i tifosi del Napoli sono molto arrabbiati per la prestazione ancor di più che per il tiro sbagliato dagli undici metri.

L’errore di Insigne

Ovviamente sul risultato finale pesa come un macigno l’errore di Insigne dagli undici metri. Proprio il Napoli che aveva battuto la Juve in Coppa Italia ai calci di rigore finisce per pagare carissimo un errore dagli undici metri. E sui social i commenti si sprecano: “Insigne si è visto dall’inizio della partita che è senza voglia – scrive Mario – i rigori si sbagliano ma io avrei scelto Mertens. E’ entrato come un leone. Sembriamo il Crotone, non abbiamo mentalità vincente, giochiamo tanto per…”

Mentre Sax critica il Napoli per tutta la prestazione piuttosto che per il solo rigore sbagliato dal numero 24: “Ci sta sbagliare un calcio di rigore, il problema è aver giocato malissimo tutta la partita e non solo Lorenzo”. Anche Alessandro pensa a un problema di natura psicologica: “Il problema più grande del Napoli rimane e rimarrà sempre la testa”. Mentre Carlo è severo: “Ecco dove si vede un vero campione. La si va centrale di potenza, buon giocatore ma non un campione. Grazie Lorenzo non solo stasera sei stato spettatore ma hai fallito in tutto”.

Tutto con la Fiorentina

Dopo la splendida prova e i sei gol realizzati contro la Fiorentina, i tifosi del Napoli si aspettavano una prestazione diversa al Mapei Stadium come sostiene Lebo: “I jolly sono usciti tutti contro la Fiorentina. L’ho detto subito dopo la partita che questa sarebbe stata molto difficile. Questi non sono fuoriclasse che hanno continua ma buoni giocatori che ogni tanto pescano il jolly”.

Atteggiamento sbagliato

I tifosi del Napoli sono arrabbiati per l’atteggiamento avuto dalla squadra nel corso dei novanta minuti, troppo rinunciataria contro una Juventus che non è sembrata imbattibile. “Non è aria stasera. Non abbiamo mai provato a giocare. Inspiegabile questo atteggiamento. Ormai ho rinunciato a capirla questa squadra”.

