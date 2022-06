Napoli: la richiesta per Deulofeu fa infuriare i tifosi

21-06-2022 13:01

Dopo essere nata ed essersi sviluppata rapidamente, la trattativa tra il Napoli e l’Udinese per il passaggio di Gerard Deulofeu in azzurro s’è bloccata da qualche giorno, con le due parti che non riescono a trovare un accordo sulla cifra per il cartellino del giocatore.

Napoli, per Deulofeu l’Udinese chiede Zerbin

Per sbloccarla, l’Udinese avrebbe anche provato a inserire un nuovo elemento sul tavolo: il cartellino di Alessio Zerbin. L’attaccante 23enne che ha esordito in Nazionale dopo il buon campionato di serie B giocato con il Frosinone piace al club friulano, abituato a puntare sui giovani.

Il Napoli vuole portare Zerbin in ritiro

Il Napoli, però, aveva preventivato di portare Zerbin in ritiro: il club intendeva lasciare a Luciano Spalletti la responsabilità di valutare le potenzialità del giocatore e soprattutto se il ragazzo possa immediatamente tornare utile al Napoli.

Il d.s. Cristiano Giuntoli pare dunque refrattario ad accontentare l’Udinese, tuttavia tra i tifosi del Napoli c’è una certa preoccupazione: Deulofeu piace al popolo azzurro, ma sono in pochi quelli che sarebbero disposti a rinunciare a Zerbin per accogliere il catalano.

La rabbia dei tifosi del Napoli

“Zerbin è un giovane talento e ha un gran futuro, l’Udinese nello scambio con Deulofleu ci andrebbe a guadagnare”, il parere di Gabriele su Facebook. Come lui la pensano altri tifosi del Napoli, come Nicola: “Il problema è sempre De Laurentiis…se non vuole sborsare i sodi che servono per il calciatore, è normale che l’Udinese chieda una contropartita. Personalmente non cederei mai Zerbin, perché è un talento tutto da scoprire. Alla lunga, potrebbe anche risultare più bravo di Deulofeu”.

“Zerbin è un giocatore è il futuro del calcio Napoli, come Gaetano, non vanno venduti”, aggiunge Gigi. “Terrei Zerbin (un talento), bisogna avere coraggio e pazienza con i giovani”, scrive Serafino.

Vincenzo è tra i pochi a favore dello scambio: “Zerbin è solo fisicità, la sua tecnica è scarsa e vedo poco futuro in lui come ala. Forse diventa un giocatore interessante se lo abbassano a terzino altrimenti è mediocre, lo darei anche tanto il Napoli non saprebbe formarlo e ha già 23 anni”. “