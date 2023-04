Napoli, la spina Osimhen tra infortunio e mercato: c’è già un’offerta

Victor Osimhen sto provando a bruciare le tappe per essere presente nella sfida di Champions League contro il Milan: intanto alla porta del Napoli aumenta la fila per lui

11-04-2023 09:32

Il futuro di Victor Osimhen al Napoli passa da questi due mesi cruciali per il futuro della squadra come per quelli del calciatore. L’attaccante nigeriano si è inserito nella conversazione “dei migliori attaccanti europei” ed ora gli tocca dimostrarlo in campo (infortunio permettendo) ma anche riuscire a gestire la pressione che arriva, con le tante voci di mercato degli ultimi mesi.

Milan-Napoli, Osimhen prova a bruciare i tempi

Il primo appuntamento importante di questo mese di aprile è la sfida di Champions League di domani sera. Il Napoli sfida il Milan nei quarti di finale a distanza di 10 giorni dal terribile tracollo del Maradona. Per la gara di San Siro, Luciano Spalletti spera di avere a disposizione anche Osimhen, le cui condizioni però devono ancora essere valutate. Negli ultimi giorni il nigeriano si è sottoposto a tutte le terapie del caso per provare a essere in campo contro i rossoneri ma la riserva non è ancora sciolta.

Napoli, anche il Bayern Monaco lancia l’assalto a Osimhen

Nel frattempo il numero delle pretendenti per Victor Osimhen continua a crescere. Tutte le grandi europee sono ormai alla finestra per l’attaccante nigeriano con il Napoli che si prepara a vivere un’estate decisamente calda in fase di mercato. L’ultima a inserirsi nella corsa per l’attaccante mascherato è il Bayern Monaco. Negli ultimi giorni sono arrivate indiscrezioni dalla Germania che segnalano l’interesse dei bavaresi che avrebbero fatto un primo approccio con il calciatore per sondarne la disponibilità ad un trasferimento.

Napoli, la spina Osimhen: le prospettive per il futuro

E’ sempre più complicato pensare ad un futuro a Napoli per Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano in quesa stagione sembra aver fatto un salto di qualità dal punto di vista mentale e tecnico che lo ha portato ad essere un giocatore in grado di fare la differenza. Il contratto è in scadenza nel 2025 quindi il club del presidente De Laurentiis sembra non avere nessuna fretta per il rinnovo ma le promesse delle big d’Europa al calciatore lasciano pensare che la separazione potrebbe arrivare già in estate. Tutte le big di Premier, il PSG ed ora anche il Bayern tentano l’attaccante con ingaggio da capogiro e per il club partenopeo sarà difficile riuscire a trattenerlo.