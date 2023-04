Napoli: Osimhen in dubbio, Simeone ko e Raspadori fuori forma, chi segna a San Siro?

Il Cholito, subentrato a Raspadori a Lecce, è rimasto in campo solo 17' prima di dare forfait per un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra. I grattacapi di Spalletti

09-04-2023 10:03

Piove sul bagnato là davanti per Luciano Spalletti costretto, con ogni probabilità, a fare meno anche di Giovanni Simeone nella sfida “fratricida” di andata contro il Milan, ne quarti di finale di Champions League, in programma allo staio “Giuseppe Meazza” in San Siro mercoledì 12 aprile alle 21.

Piove sul bagnato là davanti per Spalletti: per il Milan, fuori sia Osimhen che Simeone

“Anche”, perché sarà difficilissimo un ritorno di bomber Victor Osimhen, anch’egli ai box per problemi muscolari occorsi durante la pausa riservata agli impegni delle nazionali. E, tornando al Cholito, l’argentino figlio d0’arte, subentrato al minuto numero sessantacinque a Giacomo Raspadori e rimasto dolorante a terra dopo appena un quarto d’ora, dolorante al bicipite femorale della coscia destra.

Milan-Napoli: gli azzurri, in attacco, puntano tutto su Raspadori

Un risentimento che, con ogni probabilità, non rientrerà per la sfida di andata ai rossoneri. A questo punto, Spalletti si troverà a schierare l’attaccate di movimento, Raspadori, che non è certo un ariete d’area e, per giunta, e appena rientrato anch’egli dopo un lungo periodo di stop. Una situazione certo imprevista per una squadra che, sempre contro i rossoneri, aveva già perso qualche certezza nei propri mezzi dopo la roboante sconfitta per 0-4 prima della vittoria di misura (2-1) ottenuta al “Via del Mare”.

Milan-Napoli di Champions: verso un tridente azzurro identico a quello di Lecce

La doppia assenza nel reparto offensivo, potrebbe costare cara a mister Luciano Spalletti, comprensibilmente risentito per non potersi giocare la partita contro il collega Stefano Pioli al meglio delle proprie possibilità. Un tridente d’attacco che, appunto, potrebbe ricalcare in toto quello mandato in campo allo stadio “Via del Mare”, composto ovvero da Hirving Lozano (tutt’al più Matteo Politano), Giacomo Raspadori e Khvicha Kvaratsckhelia.