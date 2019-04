Napoli, la tensione resta alta: brutto gesto degli ultras

Nonostante la vittoria sul Frosinonee il secondo posto sempre più in cassaforte, è sempre alta la tensione in casa Napoli. Conferme sono arrivate al termine della sfida vinta 2-0 al Benito Stirpe: nessuna aria di festa sotto il settore dei tifosi partenopei, che anzi hanno respinto i calciatori.

Maglia rifiutata – C’è chi, come capitan Callejon, ha lanciato la maglia verso i sostenitori assiepati sulla balaustra: nessuno l’ha raccolta, il gesto evidentemente non è stato gradito. Anche gli altri calciatori hanno evitato di lanciare, come fanno di consueto, la maglia verso i propri supporter. Lo spagnolo è andato via a capo chino, mentre Koulibaly e Mertens si sono avvicinati per chiedere spiegazioni. “Perché”, il labiale carpito al belga, che proprio oggi ha raggiunto Maradona a quota 81 gol in campionato con la maglia del Napoli, primato all time. Ma i tifosi, evidentemente, reclamano altre soddisfazioni.

Le frizioni con De Laurentiis – Avvisaglie, del resto, si erano avute anche prima e durante la gara, quando dalla curva del Frosinone sono partiti cori e insulti a indirizzo del presidente Aurelio De Laurentiis, dopo le note polemiche dei mesi scorsi. Dal settore dei tifosi ospiti, sorprendentemente, sono scattati applausi di approvazione. Contestato anche Ancelotti: pure il tecnico è nel mirino degli ultras, che invocano piuttosto il ritorno di Sarri.

Le reazioni social – Sui social, invece, la vittoria in terra ciociara sembra aver almeno momentaneamente rasserenato gli animi. I primi commenti dei tifosi su Facebook, Twitter o Instagram sono improntati al sorriso: “Consolidiamo il secondo posto”. Ma c’è chi non manca di polemizzare: “Vincere in casa della penultima in classifica è il minimo, ci vuole ben altro per lottare davvero con la Juve“.

