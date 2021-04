Napoli-Lazio, formazioni ufficiali: Luis Alberto recupera e gioca

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI NAPOLI-LAZIO

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. Inzaghi

Mertens guida l’attacco del Napoli, sostenuto dal trio formato da Politano, Zielinski e Insigne. In porta Meret, in difesa Hysaj, in mezzo al campo Bakayoko al posto dello squalificato Demme. A comporre la coppia centrale di difesa sono Manolas e Koulibaly.

Nella Lazio recupera Luis Alberto, che parte regolarmente dall’inizio in mezzo al campo. Inzaghi conferma in toto la formazione che ha battuto il Benevento domenica scorsa, con Marusic nel terzetto difensivo assieme ad Acerbi e Radu, Fares sulla fascia sinistra e la coppia d’attacco formata da Correa e Immobile.

OMNISPORT | 22-04-2021 20:38