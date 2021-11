Napoli, Spalletti: "Solo lo Spartak fa quel che gli pare in Russia"

A poco più di ventiquattr’ore dalla sfida di campionato contro la Lazio l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa.

Il tecnico torna immediatamente sulle due sconfitte consecutive rimediate tra campionato ed Europa con Inter e Spartak Mosca.

“Noi non abbiamo da dimostrare niente, non dobbiamo innervosirci, dobbiamo lavorare in modo corretto e serio ogni giorno.