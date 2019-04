Napoli, le parole di Insigne spaventano i tifosi

Qualcosa tra il Napoli e Lorenzo Insigne si è incrinato. Tutto è cominciato dal duro sfogo del talento partenopeo dopo il pareggio con il Sassuolo: "Come tutti sanno, a Napoli ho sempre ricevuto critiche – le sue parole in zona mista riportate da 'Radio Kiss Kiss Napoli' – Se mi si accetta così, bene, altrimenti non posso farci nulla. Forse alla gente non è arrivato al cento per cento il messaggio di quanto io ci tenga a questa maglia. Non ho nulla da dire e non voglio fare polemica, ho un carattere particolare: a volte ho sbagliato e ho chiesto scusa, è giusto se il tifoso critica. Più di così non posso fare, ho sbagliato un rigore e mi dispiace. Finché starò qua, darò il massimo". "Qui vengo sempre criticato. Non voglio fare polemica ma sono l'unico che viene sempre preso di mira quando non segna o non fa prestazioni di livello. Questa cosa mi fa un po' male".

Parole che hanno fatto pensare a un possibile addio di Insigne in estate, preoccupazione diventata ancora più concreta dopo l'intervista rilasciata al Corriere dello Sport: "Ho 28 anni, può capitare un'offerta irrinunciabile. Ho dimostrato ciò che valgo e in giro c'è gente che mi stima".

"In questa fase non ci penso neppure a immaginarmi con un'altra maglia addosso – ha spiegato il numero 24 -. Però so bene che magari in giro possa esserci qualcuno che mi stimi. Ma non esistono squadre, né interessamenti. Ho il dovere di pensare, senza essere immodesto, che in questi anni con il Napoli abbia già dato qualche dimostrazione di ciò che so fare".

Recentemente Insigne si è affidato a Mino Raiola: "Raiola per andare via? Niente di tutto ciò e siete liberi di non crederci. Ma ritengo che Raiola, con Jorge Mendes, sia il più forte in circolazione e che rappresenti un'autorità in materia. Ma non c'è dietrologia".

"Finché starò qui darò sempre il 110 per cento e qua voglio starci a lungo – ha proseguito -. So anche che ho ventotto anni e che possa capitare, in carriera, di ritrovarsi davanti ad un'offerta irrinunciabile. Questo sì, può succedere".

"Mi scoccia assai arrivare ad un passo dal successo e poi ritrovarmi senza niente tra le mani, che so un trofeo da alzare al cielo. E questo dà fastidio anche ai miei compagni di squadra di questo Napoli, che è fortissimo e meriterebbe di regalarsi una soddisfazione" ha concluso Insigne.

SPORTAL.IT | 06-04-2019 12:31