Napoli, Lozano positivo al Covid in Messico: è in isolamento

28-12-2021 17:41

Altra tegola per il Napoli e per il suo allenatore Luciano Spalletti . Hirving Lozano è risultato positivo al tampone effettuato in Messico. A comunicarlo è lo stesso club partenopeo attraverso i canali ufficiali:

“Hirving Lozano è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Messico. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”.

Un’altra brutta notizia per Spalletti, che dopo Fabian Ruiz perde anche il messicano a nove giorni dalla sfida dell’Allianz Stadium contro la Juventus di Massimiliano Allegri .

L’allenatore dei partenopei non avrà a disposizione Mario Rui, squalificato dopo la sfida contro lo Spezia, mentre resta in dubbio la presenza del capitano Lorenzo Insigne, anche lui risultato positivo al Coronavirus.

OMNISPORT