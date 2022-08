Napoli: Meret non sicuro di rinnovare

01-08-2022 12:00

Il destino di Alex Meret, sin qui portiere di riserva del Napoli, sembra essere più incerto che mai: il rinnovo con il Napoli sino al 2027 sembra essere pronto, ma il cambiamento in corsa rispetto ai piani iniziali illustrati dalla dirigenza partenopea a Federico Pastorello, suo manager, pare avere messo tutto in discussione. Con l’arrivo di Kepa dal Chelsea, sempre più dietro l’angolo, secondo il Corriere dello Sport, l’estremo difensore friulano non rinnoverà in attesa di sviluppi. Altre squadrea hanno già chiesto informazioni, come Leicester e Torino, ed in caso di una partenza sicura si punta sullo svincolato Sirigu.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE