Napoli-Meret: situazione in fase di stallo

09-08-2022 19:00

Eurosport delinea la situazione nella quale è venuto a trovarsi Alex Meret, passato da possibile titolare del Napoli a probabile terza scelta. La trattativa per la cessione allo Spezia è saltata, e i partenopei hanno trovato l’accordo con Salvatore Sirigu nella giornata di ieri.

Con queste premesse, Meret rifiuta di firmare il rinnovo di contratto col Napoli, che dall’inizio della sua esperienza in Campania non gli ha mai garantito un posto da titolare fisso.

Inoltre, col possibile arrivo di uno tra Keylor Navas e Kepa nel ruolo di primo portiere, l’azzurro rischia seriamente di passare i prossimi 12 mesi in tribuna, a meno di non trovarsi qualche squadra in prestito negli ultimi giorni di mercato.

