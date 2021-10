Napoli, Mertens sarà ancora protagonista con la maglia partenopea

20-10-2021 11:16

Dries Mertens è stato negli anni la vera arma in più del Napoli. Recordman per reti segnate con la maglia azzurra, da un paio d’anni a questa parte il suo ruolo in squadra non è più centrale come un tempo, anche a causa di alcuni problemi fisici di troppo. Gli arrivi di Politano e soprattutto di Osimhen gli hanno chiuso un po’ la porta, lui che era esploso con Sarri da punta centrale.

Ora però le cose potrebbero cambiare. Le sue accelerazioni sono state importanti contro il Torino, e Dries si candida per avere finalmente un’occasione da titolare in Europa League contro il Varsavia. Nella rifinitura di stamattina all’SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno il belga ce la metterà tutta per rafforzare la sua candidatura, ma Luciano Spalletti sembra già intenzionato a schierarlo nell’XI iniziale. D’ora in poi, pienamente recuperato, “Ciro” avrà molto spazio in più nell’attacco napoletano, e il suo ruolo in squadra non è davvero in discussione.

OMNISPORT