Napoli-Milan, la designazione Orsato-Valeri unisce le due tifoserie

Previsioni confermate. Ad arbitrare il big match al vertice, che domenica sera vedrà il Napoli ospitare il Milan allo stadio Maradona, sarà Daniele Orsato della sezione di Schio. Una designazione tanto attesa, quando ampiamente preventivabile, viste anche le ultime lamentele del direttore dell’area tecnica rossonero, Paolo Maldini, dopo il pareggio di San Siro contro l’Udinese viziato da un probabile tocco con il braccio dell’esterno friulano, Udogie, non visto dal giovane fischietto Matteo Marchetti.

La squadra arbitrale di Napoli-Milan e i precedenti di Orsato

Gli assistenti del direttore di gara veneto saranno Preti e Giallatini, Complone il quarto uomo, mentre al Var ci saranno Valeri e Vivenzi. Con Orsato, il Milan non ha grandi precedenti, con zero vittorie nei big match e solo due successi nelle ultime dieci direzioni di gara, ma questo sarà il primo incrocio stagione. In casa Napoli, invece, i pensieri non possono non tornare all’anno dei 91 punti in campionato con Maurizio Sarri in panchina, e il mancato cartellino rosso a Pjanic in quell’ormai famigerato Inter-Juventus.

Napoli-Milan, la designazione di Orsato vista dai tifosi

La poca gioia dei tifosi nell’apprendere della designazione si riflette sui social con messaggi e commenti che ben fotografano gli umori di due tifoserie che si trovano concordi nel bocciare preventivamente Orsato e, soprattutto, Valeri. C’è Chi scrive: “Var Valeri, la coppia più bella del mondo in Inter Juve del 2018, Pjanic e l’audio sparito in sala Var. Spettacolo” e ancora: “Con Valeri al var ricostituita la coppia di quel memorabile giorno”, “Orsato chi? Quello che ha detto che su rigore non è mai vantaggio? Non sapere il regolamento ci fa stare molto più tranquilli”.

I commenti sono davvero tanti. Un altro tifoso scrive: “Orsato un modestissimo arbitro che ha sempre arbitrato contro il Milan”, e un altro sottolinea: “Maldini chiedeva arbitri esperti e non alle prime armi e giustamente ci mandano Orsato e Valeri al Var… tutto perfetto“, c’è poi chi ammette: “A me fa paura più Valeri che Orsato. Lui è in campo ed è sotto la lente di ingrandimento, le porcate le fanno al Var”.

Orsato, l’indiscrezione di Alvino non convince i tifosi

Tra i commenti, anche quello del giornalista di Radio Kiss Kiss, Carlo Alvino, che prova a smorzare i toni e con un tweet assicura:

Voglio ritornare sull’argomento Orsato. Da fonti societarie apprendo che questa designazione è molto apprezzata perché ritenuto uno degli arbitri migliori d’Europa, a prescindere da quanto successe 4 anni fa, e che con Orsato da allora il Napoli non ha mai avuto problemi.

L’indiscrezione non trova però terreno fertile tra i tifosi azzurri e c’è chi commenta: “Carlo, il problema potrebbe essere l’alchimia della coppia Orsato – Valeri al VAR! Specialmente per la prestazione di quest’ultimo di sabato scorso in Empoli-Juventus” e ancora: “Caro Carlo non è nel singolo il problema…. ma nell’accoppiata!!“, “Orsato ultimamente ci ha ben arbitrato … però i ricordi recenti sono sempre impressi nella nostra mente di Tifosi. Su Valeri però sono molto preoccupato. Noi Tifosi siamo gente pensante. La società fa bene a fare dichiarazioni soft”, “Io ho paura lo stesso“.

