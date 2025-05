Inter, arbitri e Var restano i nervi scoperti: la polemica esplode sul web

Il mancato rigore al Como ha acceso le polemiche per la valutazione arbitrale discordante rispetto al fallo di mano di Bisseck di domenica scorsa

Si sono lasciati male. Tra Inter e arbitri non è mai scattato il feeling quest’anno. Più di una volta Simone Inzaghi si è lamentato dei diversi metri e misure utilizzati in maniera differente a fronte di casi analoghi e l’ultimo sfogo è stato domenica scorsa, con squadra e tecnico in silenzio stampa per protestare nei confronti del patavino Chiffi. Anche ieri a Como, dove paradossalmente l’Inter è stata forse avvantaggiata da qualche decisione dell’arbitro Massa, c’è motivo per rumoreggiare. Il perché lo spiega il giornalista di fede nerazzurra, Fabrizio Biasin, sia in tv a Pressing su Canale 5 che sui social.

Biasin attacca il regolamento arbitrale

C’è un episodio che infatti ha scatenato una bufera: al 48′ su tocco di Vojvoda c’è un mani di Dimarco in area dell’Inter (che ricorda quello di Bisseck con la Lazio di domenica) ma l’arbitro lascia correre. Biasin ha segnalato la cosa polemicamente: “Fallo di mano di Dimarco praticamente identico a quello di Bisseck di domenica scorsa. Oggi la classe arbitrale ha deciso che non è rigore. Ogni settimana un regolamento diverso”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I tifosi interisti si lamentano degli arbitri

Tra i tifosi interisti cresce il malcontento. C’è chi scrive sui social: “Ma mi raccomando, in società Inter tutti zitti. Non avere ancora capito che con i milanisti Gervasoni e Rocchi in AIA (o Orsato in futuro) sarà sempre così. Prima cosa frenare l’Inter, seconda cosa, anche. 2 scudetti fregati in tre anni. Siamo tornati nel ’98?” E ancora: “Quello di domenica scorsa un rigorello. TUTTA la stagione a spiegarci che quello non é rigore, anche su episodi più clamorosi, e poi BAM.. su bisseck rigore. Ma vabbe, non l’abbiamo perso per quell’episodio lo scudetto. Sono inca…to nero ma SEMPRE al suo fianco! Testa al 31!”

Non si placano le polemiche sui casi di moviola dell’Inter: “Perché non era rigore nessuno dei due in questo campionato visto che non li hanno mai dati, ci hanno rubato lo scudetto fabri, siete troppo morbidi in televisione.” C’è poi chi scrive: “Quindi sfavori e favori si compensano Fabrizio stai dicendo questo? Perché fino a settimana scorsa dicevi che siete stati penalizzati dagli episodi…”. E infine: “Bisseck allarga il braccio verso il pallone, per me è riflesso incondizionato però è vero che muove verso la palla, Di Marco è immobile col braccio davanti al petto”.

Aumentano le provocazioni nei confronti dell’Inter

Il post di Biasin scatena però anche i tifosi delle altre squadre che attaccano l’Inter: “Perso lo scudetto pure RUBANDO, mamma mia che pena.” E ancora: “La tua faccia che rosica è bellissimo. Ancora più bello vederti a zero TITULI.”

C’è poi chi scrive: “Ma ancora parlate di arbitri? Ma un minimo di vergogna non l’avete?” E ancora: “Pensate a vincere giocando e non lamentandovi degli arbitri. E infatti fino ad ora… Spero che la Champions vi dia la soddisfazione che cercate da tempo nei piagnistei arbitrali.”

Non si placano le polemiche sul web: “Per forza avete rotto le scatole tutta settimana, e quindi è arrivato l’aiutino…..che purtroppo non è bastato.…con una squadra nettamente inferiore alla vostra….il Dio del calcio….” E ancora: “Oggi questi 5 hanno provato in tutti i modi a farvi vincere lo scudetto. Angolo viziato da fuorigioco. Espulsione di Reina assurda. Rigore negato. Eh ma la marotta league non esiste…”

Ed infine: “Capisco che siete abituati bene con la Marotta League ma se perdi uno scudetto avendo la rosa di gran lunga più forte, se perdi a Bologna e non sai tenere il vantaggio con la lazio, due domande fattele invece di parlare di arbitri e var, che vi hanno favorito per tutto l’anno…”

Clicca qui per le ultime news sull’Inter