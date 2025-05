Como-Inter, Farris dimentica lo scudetto: "Andiamo a prenderci la Champions". E su Bisseck e Lautaro...

Le dichiarazioni del vice allenatore dell'Inter dopo la vittoria amara contro il Como: mirino sul Psg e novità sulle condizioni degli infortunati

Tanta delusione e pianti, l’Inter a Como non ha festeggiato lo scudetto. La squadra di Inzaghi si è dovuta arrendere alla grande cavalcata del Napoli, che contro il Cagliari non ha steccato. Nel post partita Farris ha parlato del momento con estrema lucidità, spostando subito l’attenzione sul grande sogno della Champions League.

Como-Inter, le dichiarazioni di De Vrij e Carlos Augusto

“Abbiamo fatto il nostro, sapevamo che dipendevamo dagli altri. Più di questo non potevamo fare, ora dobbiamo preparaci al massimo per la finale. Se dopo 38 partite non sei primo, meritano gli altri, ma potevamo fare di più“ – ha detto De Vrij nel post partita a Dazn, dopo la gara contro il Como. Poi Carlos Augusto ha aggiunto: “Abbiamo avuto delle opportunità durante il campionato e non siamo riusciti ad approfittarne. Ora ci aspetta una bella settimana”.

Farris, la conferenza dopo Como-Inter

“Lo stato d’animo è quello di una squadra che ha fatto il suo dovere. Spiace perché è stato un percorso lungo, abbiamo dovuto lasciare il titolo. Però siamo uomini di sport, ci congratuliamo con il Napoli, due scudetti in un anno, i giocatori sono fortissimi, complimenti a loro. Però il calcio ti dà immediatamente l’opportunità di andarti a prendere un sogno ed è la Champions” – ha spiegato Farris in conferenza

Sui tifosi: “Non ci hanno mai abbandonato nelle vittorie e nelle sconfitte. Anche per loro ci piacerebbe coronare il grande sogno di Monaco, sapendo di trovare un avversario durissimo”. Poi ha continuato: “Se Lautaro sarebbe entrato in altre situazioni? In realtà no. Abbiamo messo in campo una squadra competitiva contro il Como. Complimenti al lavoro di Fabregas. Il nostro pensiero era di non rischiare alcun giocatore, era prevista una staffetta, come poi è stata. Si pensava di poter portare a casa il risultato salvaguardando i giocatori per la migliore condizione possibile a Monaco”.

Come stanno Bisseck e Pavard

“Pavard viene da una brutta distorsione e stiamo cercando di portarlo a Monaco. Bisseck ha fatto un contrasto col piede e ha sentito qualcosa al ginocchio, ma non è niente di grave. Comunque aspettiamo notizie” – ha detto Farris. “Come ci rialzeremo in vista della finale di Champions? Io penso che ci siamo già passati una volta. Non posiamo dimenticare di aver incontrato City, Arsenal, Bayern Monaco e Barcellona. Ma non c’è più spazio per la delusione: da stasera andiamo a viverci quello che sarà. Abbiamo leader tecnici, che guideranno lo spogliatoio per cercare di vivere questo grande sogno”.