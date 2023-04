Il Milan strapazza il Napoli al Maradona infliggendo alla squadra di Luciano Spalletti la terza vittoria stagionale: prova sontuosa di Rafael Leao che vince il confronto con Kvaratskhelia ed esalta i tifosi

02-04-2023 22:41

Il Milan è tornato ma forse non è mai andato via per davvero. I rossoneri hanno vissuto una stagione tra tanti alti e bassi ma nei momenti chiave della stagione hanno sempre sfoderato prestazioni di grandissimo livello come quella di questa sera sul campo del Napoli. La squadra di Pioli mette a tacere le voci su una possibile crisi e soprattutto, grazie ad un Leao stratosferico, lancia la sfida agli azzurri anche in ottica Champions League.

Milan, Leao riconquista i cuori dei tifosi

Il ritorno al gol di Rafael Leao è una ventata di ottimismo per i tifosi del Milan. L’attaccante portoghese ritrova la tre dopo due mesi e mezzo ed ora fa sperare tutti per i prossimi impegni: “Se Leao azzecca il mese di grazia, devono tutti temere il Milan”, scrive Eao. Mentre Giorgio commenta: “Deve giocare sempre così, benedetto figliolo sempre così”. E Alessandro fa notare un particolare in occasione del gol: “Sorride ancora prima di scucchiaiare e fare gol. Quando si ricorda di esserlo, Leao è stratosferico”. Mentre per Il Giustiziere è il momento dei verdetti: “Ora sei può finalmente chiudere questo disgustoso e imbarazzante dibattito tra Rafa e Kvaratskhelia”.

Milan, la rivincita di Pioli e dei tifosi rossoneri

Nelle ultime settimane Stefano Pioli è spesso finito nel mirino per alcune prestazioni sottotono della squadra rossonera. Nel giro di meno di un anno, il tecnico che ha portato il Milan allo scudetto nella scorsa stagione è finito sotto il fuoco amico di una parte della tifoseria milanista. Ma il successo a Napoli sembra cambiare le carte in tavola completamente: “Pioli ha dimostrato ai fannulloni di Twitter perché lui siede sulla panchina gloria del Milan mentre loro perdono neuroni insultandolo dal divano”. Mentre Manuel commenta: “Pioli sta leggendo tutti i nomi degli allenatori del Milan Twitter. Ah se solo si chiamasse Roberto o Luis. Allenatore che ci ha risollevato dalle macerie”.

Milan, tifosi esaltati per il gesto di Giroud

Un vero e proprio trionfo quello del Milan che al Maradona mette in discussione tutta la stagione del Napoli ma soprattutto lancia la sfida in vista dei quarti di finale di Champions League. Sui social non è passato inosservato il gesto di Olivier Giroud che dopo l’esultanza con i compagni di squadra mostra lo scudetto cucito sul petto. Un messaggio forte quello dell’attaccante francese che esalta anche i fan rossoneri pronti a prendersi la rivincita dopo questa clamorosa vittoria contro il Napoli.