Napoli: multa salata per Osimhen

200.000 euro di multa. Il Napoli ha deciso di punire severamente Victor Osimhen, tornato dalla Nigeria e risultato positivo al Covid-19. Probabilmente anche a causa della festa di compleanno senza protezioni o distanziamento che ha fatto particolarmente rumore.

Ora, come spiega la Gazzetta dello Sport, a fare rumore è il club, che non ha ovviamente preso bene il comportamento del classe 1998. L’ex Lille si sarebbe giustificato spiegando che si trattava di una festa a sorpresa, non programmata, ma rimangono le perplessità sulla mancanza di protezione individuale.

Anche per queste ragioni il Napoli ha deciso che inoltrerà al Collegio Arbitrale della Lega una richiesta di multa pari al 50% dello stipendio lordo che percepisce Osimhen. Una cifra che, per l’appunto, si aggira intorno ai 200.000 euro. Un segnale importante anche per il giocatore.

Osimhen, che non gioca da metà novembre per un problema alla spalla, dovrà ora osservare un periodo di isolamento che potrebbe ulteriormente ritardare il suo rientro. Finora soltanto due goal in otto presenze in stagione.

OMNISPORT | 03-01-2021 09:56