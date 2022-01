Napoli, Olivera: "Fa piacere l'interesse del club azzurro"

30-01-2022 17:28

Il Napoli ha in testa solo Mathias Olivera per la fascia sinistra. Il giocatore, dal ritiro della nazionale uruguaiana, ha parlato così del club azzurro: “Qualche notizia dell’interesse del Napoli mi è arrivata e sono cose che fanno piacere, ma restano voci – le sue parole alla radio uruguaiana Sport 890 -. La mia testa e i miei pensieri sono tutti rivolti al Getafe e all’Uruguay”.

Come riporta Calciomercato.com, l’intesa con il Getafe è vicina per circa 10 milioni di euro più bonus: De Laurentiis vuole chiudere subito il colpo, il giocatore dovrebbe poi approdare al Napoli in estate.

