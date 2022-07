Napoli, Osimhen cacciato da Spalletti in allenamento: "Parli troppo"

24-07-2022 22:33

Una parola di troppo, che evidentemente Luciano Spalletti non ha gradito. Quanto basta per decidere di allontanare Victor Osimhen prima del termine della partitella in famiglia che chiude la seduta di allenamento. Il nigeriano è apparso abbastanza focoso a causa di un richiamo che l’allenatore ha fatto ad Anguissa ed era già nervoso per alcuni errori commessi da lui stesso.

Napoli, Spalletti caccia Osimhen: cosa è accaduto

Il centrocampista si è reso protagonista di una dura entrata su Ostigard, ed Osimhen ha preso le difese del difensore, l’ultimo acquisto in casa Napoli. La rabbia non è scemata neanche a seguito di un breve confronto al centro del campo con il tecnico Spalletti, che visti i suoi atteggiamenti ha deciso di mendarlo anzitempo negli spogliatoi.

Politano ha tentato di calmare il compagno ma senza successo, con il nigeriano che ha comunque colto il supporto del pubblico presente sulle tribune dello stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro lanciando bordate di fischi verso l’allenatore toscano. Il suo posto è stato preso dal giovane Ambrosino.

Napoli, le parole di Spalletti a Osimhen

Stando a quanto raccolto dai giornalisti presenti sul posto, Luciano Spalletti ha ordinato ad Osimhen di lasciare il campo con una frase quando dura ma abbastanza chiara della tensione presente sul terreno di gioco: “Stai parlando troppo, vai a farti la doccia”.

Un nuovo episodio negativo nella carriera dell’attaccante africano, che più volte ha dimostrato segnali di debolezza mentale anche durante match ufficiali. Prima di rientrare negli spogliatoi, Osimhen si è comunque concesso ad alcuni tifosi firmando autografi e scattando selfie. Segno che il calciatore ex Lille si sta imponendo come nuovo beniamino dei tifosi dopo la partenza di Kalidou Kolibaly in direzione Chelsea.