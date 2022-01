Napoli, Osimhen negativo: il rientro si avvicina

09-01-2022 10:49

Dopo giornate cariche di tensione a causa del focolaio di Coronavirus e delle polemiche precedenti e successive alla partita contro la Juventus, arriva finalmente una buona notizia in casa Napoli.

Victor Osimhen è infatti ufficialmente guarito essendo risultato negativo al tampone di controllo.

A comunicarlo è stata la società azzurra attraverso un tweet sul proprio account ufficiale: “Victor è negativo al Covid-19. Rientrerà in Italia nelle prossime ore!”.

Ora tra Osimhen, che non prenderà parte alla Coppa d’Africa con la Nigeria per i postumi dell’infortunio allo zigomo subito a novembre contro l’Inter e la successiva, delicata operazione, e il ritorno sul campo per gli allenamenti c’è solo la visita di controllo al quale il giocatore dovrà sottoporsi dopo il rientro in Italia.

I tempi di recupero erano stati stimati in circa tre mesi, ma Spalletti e il Napoli tutto confidano che Osimhen possa bruciare le tappe e tornare magari a disposizione per i primi giorni di febbraio.

