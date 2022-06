Napoli: Osimhen non è più incedibile

15-06-2022 09:07

Fonte: Photo by Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images

Tremono i tifosi del Napoli dopo le dichiarazioni di ieri da parte del loro attaccante.

Direttamente dal ritiro della nazionale infatti, Victor Osimhen ha fatto sapere che non c’è certezza sulla sua permanenza in Campania per quanto riguarda il prossimo campionato.

Il Napoli e De Lautentiis non ritengono il giocatore incedibile, ma lo valutano 110 milioni di euro. Osimhen sa si essere ipoteticamente sul mercato e ha notizia delle voci che lo riguardano, in particolare da Spagna e Inghilterra.

Quali sono le squadre maggiormente interessate all’attaccante? Su di lui, ci sono Manchester United, Arsenal e Newcastle, oltre al Bayern e ad altri Club spagnoli. L’unica certezza, al momento, è la cifra richiesta dal Club partenopeo che non lascerà partire l’attaccante nigeriano per meno di 100 milioni di euro. Così almeno si legge dalle colonne del Corriere dello Sport.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE