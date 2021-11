Napoli, Osimhen operato al volto: "Prognosi di 90 giorni"

23-11-2021 16:15

Piove sul bagnato per il Napoli , la cui emergenza si acuisce sempre di più: il riferimento principale è ovviamente alla situazione relativa a Victor Osimhen , uscito più che malconcio dal big match di San Siro contro l’Inter.

Per l’attaccante nigeriano fratture scomposte di zigomo e orbita dell’occhio sinistro che hanno reso necessaria una notte di osservazione all’Ospedale Niguarda di Milano, prima dell’operazione chirurgica a cui il giocatore si è sottoposto in data odierna.

Il Napoli ha emesso un comunicato con tanto di prognosi impietosa: 90 giorni di stop per Osimhen, il cui 2021 è già ufficialmente finito.

“Victor Osimhen è stato operato questa mattina dal Prof. Tartaro, coadiuvato dal dott. Mario Santagata ed alla presenza del dott. Canonico, per un intervento di riduzione e contenzione delle fratture pluriframmentarie e scomposte dell’osso malare, dell’arco e del pomello zigomatico, del pavimento e della parete laterale dell’orbita, e della diastasi della sutura fronto-zigomatica.

La sintesi dei monconi ossei è stata fatta tramite placche e viti in titanio. Il giocatore sta bene e resterà in osservazione per qualche giorno. La prognosi è stimata in circa 90 giorni “.

Tre mesi lontano dal campo, ossia forfait sicuro anche per la Coppa d’Africa in programma in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio.

Novembre si conferma un mese sfortunatissimo per Osimhen, che l’anno scorso si infortunò in nazionale prima di risultare positivo al Covid-19 a dicembre.

