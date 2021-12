31-12-2021 07:44

Secondo il media nigeriano This Day Life, Osimhen (attualmente positivo al Covid per la seconda volta) avrebbe deciso di rinunciare alla partecipazione alla Coppa d’Africa, al via il prossimo 9 gennaio.

L’attaccante del Napoli avrebbe già avvisato tutte le massime autorità nigeriane. Tuttavia, secondo lo stesso media nigeriano, i vertici della federazione proveranno oggi a fargli cambiare idea.

