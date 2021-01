Napoli, Osimhen torna ed è positivo al Covid-19

Il Napoli ha comunicato che Victor Osimhen è risultato positivo al Covid-19. L’attaccante nigeriano rientrava dall’estero e ieri pomeriggio si è sottoposto al tampone obbligatorio. Che ha dato esito positivo: “La SSCN comunica che il calciatore Victor Osimhen è risultato positivo al tampone naso-faringeo molecolare effettuato ieri pomeriggio al suo rientro dall’estero. Il calciatore è asintomatico e non ha incontrato il gruppo squadra”.

Il classe 1998 dovrà osservare un periodo di isolamento. Dal suo arrivo in Italia non ha avuto contatti con i compagni ed è attualmente asintomatico. L’ex Lille in stagione ha giocato soltanto 8 partite, segnando due goal, prima di essere costretto a fermarsi per un problema alla spalla a metà novembre.

OMNISPORT | 01-01-2021 16:51