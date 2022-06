Napoli: Ospina verso la Spagna

13-06-2022 13:18

David Ospina compirà 34 anni a fine agosto e per adesso è sempre più difficile che possa rinnovare con il Napoli. La sua permanenza in campania è molto difficile e potrebbe così finire in Spagna, magari da secondo di Courtois al Real Madrid.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, c’è infatti ancora troppa distanza fra domanda e offerta per il prolungamento del contratto in scadenza il 30 giugno del portiere colombiano.

La possibilità di giocare tra le fila dei campionei di Spagna e in Champions League è uno stimolo a cui potrebbe essere difficile dire di no.

