Napoli, Ostigard è sempre più vicino: c'è il sì dell'ex Genoa

Si assottiglia ulteriormente la distanza che separa Leo Ostigard dal Napoli.

Secondo quanto riporta Repubblica infatti, il centrale di difesa norvegese avrebbe già da tempo raggiunto l’accordo con il DS Giuntoli per trasferirsi a Napoli. Resta da definire però la formula con la quale prelevarlo dal Brighton.

I britannici – proprietari del cartellino del 22enne, in scadenza nel 2023 – chiedevano 6 milioni più eventuali bonus. Cifra che De Laurentiis non sarebbe disposto a sborsare in questa sessione di mercato, puntando alla formula del prestito con obbligo di riscatto in modo tale da registrare l’acquisto nel prossimo bilancio.

Trapela comunque ottimismo in casa Napoli per questo colpo, che assicurerebbe ai partenopei una giovane e valida alternativa alla coppia Rrahmani – Koulibaly. Ammesso e non concesso che quest’ultimo rimanga a Napoli.

Già protagonista nel girone di ritorno dello scorso campionato con la maglia del Genoa, Ostigard ha già preso le misure con la Serie A italiana e ci tornerebbe volentieri, dopo aver raccolto i suoi primi 14 gettoni con i rossoblù.

