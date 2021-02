Napoli, paura per Osimhen: perde i sensi in campo, fuori in barella

Attimi di paura a Bergamo nei minuti finali di Atalanta-Napoli. Victor Osimhen è stato infatti trasportato d’urgenza fuori dal campo a bordo della barella.

Il nigeriano è rimasto a terra dopo un contrasto di gioco con Cristian Romero. Un colpo alla testa ricadendo lo avrebbe indotto a perdere i sensi.

I soccorsi sono stati immediati: il giocatore è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, come ha spiegato ‘Sky Sport’.

Appena caricato in ambulanza, comunque, Osimhen sembra aver ripreso conoscenza. Si trova comunque in ospedale per accertamenti.

OMNISPORT | 21-02-2021 20:19