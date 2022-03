Napoli, per i tifosi tripla rivincita con il Verona: che festa sul web

13-03-2022 17:00

Un pensiero al passato, uno a quanto successo in mattinata ed un altro al futuro, con tanto di corollario gustoso. Tre vittorie in una per il Napoli che espugna il Bentegodi di Verona e si rimette in carreggiata per la lotta allo scudetto. Una soddisfazione tripla per i tifosi azzurri ed il motivo è semplice: il pensiero al passato è quello dell’ultima giornata del campionato scorso, quando pareggiando al Maradona gli scaligeri esclusero il Napoli dalla Champions. Quello al presente è per lo striscione vergognoso ispirato alla guerra ed esposto dai tifosi della curva sud dell’Hellas che invitava a bombardare Napoli e la ciliegina è che a sbloccare il risultato e poi a metterlo in ghiaccio sia stato un calciatore di colore, Osimhen, contro quella parte di tifoseria che spesso ha manifestato tendenze razziste.

Tifosi Napoli esultano, che sfottò ai veronesi

Sui social è festa grande dopo le polemiche. I tifosi del Napoli pensano alla legge del karma: “Un calciatore del NAPOLI, con la pelle NERA, ha segnato sotto quella curva là” o anche: “Il gol di Osi tecnicamente vuol dire “e pigliati sti coordinat tié”…” oppure: “Intanto, agli “amici” di Verona che hanno messo lo striscione razzista con le coordinate di Napoli, un missile vi è arrivato proprio lì, dove non batte il sole”

Fioccano le reazioni: “Chissà se quei fascistelli di Verona hanno individuato le coordinate di dove sia finito il pallone che Osimhen ha spedito in rete” oppure: “La prima “bomba” per ora l’ha sganciata Victor Osimhen”

C’è chi scrive: “Vedere un nero napoletano esultare in faccia a quei quattro razzisti non ha prezzo… grande Vittorio” e anche: “Non si vuole dare visibilità allo striscione con le coordinate di Napoli e vabbè. Gli “UH – UH – UH” a Victor facciamo finta di non sentirli come sempre, ok. Che fate schifo si può dire o si offende qualcuno?”.

I tifosi della Juve bacchettano i napoletani

Non manca però la polemica. Molti juventini si identificano in questo tweet: “Premettendo che CONDANNIAMO fermamente lo striscione degli ultras veronesi, ma la morale proprio dai napoletani anche no! Nessuna delle due tifoserie è vergine, e nessuna delle due tifoserie può permettersi di dare lezioni di moralità e di vita a NESSUNO”

