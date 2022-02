Napoli, Politano: "Koulibaly? Contenti che torni da vincitore"

10-02-2022 20:00

L’esterno destro del Napoli Matteo Politano, ospite oggi a Radio Kiss Kiss, ha parlato di due compagni di squadra per lui molto importanti, ovvero Koulibaly e Lobotka. Queste le sue considerazioni:

“Quanto è importante Koulibaly? Siamo contenti che sia tornato da vincitore e siamo felici di riabbracciarlo e riaverlo a disposizione. Juan Jesus e Rrahmani stanno facendo tanto bene, siamo contenti di avere quasi tutti a disposizione. Lobotka? Mi è sempre piaciuto come giocatore, purtroppo l’anno scorso non è riuscito a esprimersi al meglio, quest’anno sta facendo grandissime cose, sente la fiducia di Spalletti e in campo si sta dimostrando un grandissimo valore aggiunto”.

OMNISPORT