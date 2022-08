Napoli, Politano non si sbilancia sul futuro

02-08-2022 22:31

Il futuro di Matteo Politano al Napoli resta in dubbio. Dopo le tensioni di inizio mercato, con le parole dell’agente che aveva aperto alla partenza dell’attaccante della nazionale a causa dello scarso feeling tattico con Luciano Spalletti e le voci su un interessamento del Valencia di Rino Gattuso, l’ex di Inter e Sassuolo si è detto disposto a restare in maglia azzurra, senza però sbilanciarsi troppo.

Intervenuto ad un evento organizzato da Radio Kiss Kiss in Piazza Plebiscito a Castel di Sangro, sede del secondo ritiro del Napoli, insieme ad Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano, Politano ha parlato anche degli obiettivi stagionali della squadra: “Io ho dato la mia disponibilità a restare, poi nel calcio non si sa mai, vediamo cosa succederà in questo mese. Cercherò sempre di dare il massimo per questa maglia”.

“Quest’anno sono arrivati tanti calciatori importanti, anche se altri forti sono andati via – ha aggiunto Politano – Sono sicuro che faremo un bel camponato, tante squadre si sono rafforzate. Lo scudetto è il sogno di tutti, vincerlo a Napoli vale 10-20 di quelli vinti al nord. So che significa fare sacrifici per vedere un nostro allenamento o una nostra partita, per questo cercheremo di fare il massimo per rendere orgogliosi i tifosi, ma dobbiamo cercare prima di tutto di riconfermarci in zona Champions League”.