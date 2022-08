Napoli, prima delusione in casa: solo pari col Lecce. Le pagelle

31-08-2022 22:44

Il Napoli non va oltre l’1-1 contro il Lecce: al vantaggio di Elmas risponde Colombo, che poco prima aveva sbagliato un calcio di rigore.

Napoli-Lecce, pareggio nel primo tempo

Primo tempo divertente e combattuto. Il Lecce ha la grande occasione per passare in vantaggio su calcio di rigore, ma Colombo si fa ipnotizzare da Meret. Gol mangiato e goll subito, il tiro di Politano diventa un assist per Elmas che da pochi passi non sbaglia e porta sull’1-0 il Napoli. Colombo però si fa perdonare con un tiro violento da fuori area, realizzando nel modo migliore il pareggio.

Napoli-Lecce, termina 1-1

Il Napoli nel secondo tempo spinge per ritrovare il vantaggio, ci va vicino Politano che colpisce la traversa dopo pochi minuti, al 71′ invece è Osimhen che di testa sfiora il palo. Ci prova anche Di Lorenzo, bravo Falcone con i piedi a negare la rete. L’attaccante nigeriano ci va vicino ancora di testa, ma nulla da fare. Alla fine è solo 1-1 per i partenopei.

Napoli-Lecce, come ha arbitrato Marcenaro

Dubbi sul rigore fischiato contro il Napoli nel primo tempo. Il contatto tra Di Francesco e Ndombele c’è, ma è lieve. Il Var però conferma, successivamente Meret para il penalty a Colombo.

Napoli-Lecce, il tabellino

Reti: 27′ Elmas (N), 31′ Colombo (L)

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Minjae, Olivera; Anguissa, Ndombele; Politano, Raspadori, Elmas; Osimhen. Allenatore: Spalletti

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Pezzella; Helgason, Hjlumand, Askildsen; Banda, Colombo, Di Francesco. Allenatore: Baroni.

Arbitro: Marcenaro