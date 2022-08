Gironi di Champions, i tifosi del Napoli: “Ci divertiremo”  

25-08-2022 19:11

Ajax, Liverpool e Rangers: saranno queste le avversarie del Napoli nella fase a gironi di Champions League. Per una volta il sorteggio della Uefa non ha regalato alla squadra azzurra il girone peggiore, come spesso invece accaduto in passato: la sensazione tra i tifosi, nei commenti immediatamente successivi alla cerimonia, è che nel gruppo A la squadra di Spalletti abbia le carte in regola per poter puntare alla qualificazione agli ottavi di finale.

Napoli, in Champions ancora il Liverpool

Il Liverpool naturalmente spaventa, anche se il Napoli vanta, almeno nei numeri, una tradizione positiva legata alla gestione Ancelotti: in due stagioni contro i Reds arrivarono due vittorie all’allora San Paolo, un pari e una sconfitta ad Anfield Road.

La squadra di Klopp è vista ovviamente come la favorita, ma i tifosi del Napoli giudicano Ajax e Rangers alla portata dei ragazzi di Spalletti.

I tifosi del Napoli aspettano Klopp

“Due cose sono certe nella vita: La morte e il Napoli che pesca il Liverpool ai sorteggi di Champions”, commenta Erreffe su Twitter, ricorrendo al sarcasmo. “Certo che il Liverpool è una costante per noi in Champions”, gli fa eco Sebastiano. “Eh, ma credo che il Napoli fosse l’unica squadra che Klopp avrebbe evitato con piacere”, gli fa notare Alessandro.

In generale, la sensazione è che il Napoli si appresterà a giocare un girone con squadre “aperte”, che amano attaccare ma anche abituate a lasciare qualcosa agli avversari. “Bel girone, si può fare. Va bene così. Squadre aperte e che fanno calcio, sarà uno spettacolo, ci divertiremo”, il commento su Facebook di Giuseppe.

La fiducia dei supporter del Napoli

“Stavolta il passaggio del turno è alla nostra portata”, aggiunge Michele. Tore è soddisfatto soprattutto perché dalla seconda urna è venuto fuori il nome dell’Ajax: “La seconda fascia era davvero pesante, chi prendevamo prendevamo era un top club. Buono l’Ajax dunque…”. “Peccato per la quarta, i Rangers sono una squadra ostica soprattutto a Glasgow: comunque si può passare”, il bilancio di Paolo.

E Salvatore carica l’intero ambiente azzurro: “Credetemi anche loro hanno paura del nostro Napoli”.