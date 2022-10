07-10-2022 13:51

In questo inizio di stagione André-Frank Zambo Anguissa, si sta dimostrando protagonista tra le fila del Napoli. Insieme a Khvicha Kvaratskhelia sono le due note stra positive di questo fantastico inizio di campionato da parte dei campani.

In una settimana che è stata importante per il rinnovo del portiere Meret, arriva proprio per Anguissa, (già blindato con scadenza 2026) la notizia che il Napoli ha pianificato per il centrocampista per un nuovo contratto: aumento di stipendio e appunto prolungamento.

Fino ad ora Anguissa ha già messo a segno tre gol: due in campionato e una in Champions League. I prossimi pezzi pregiati della rosa partenopea che potrebbero presto rinnovare il loro contratto sono Rrahmani e Lobotka.