18-12-2021 17:31

Paura per Ounas, l’attaccante francese del Napoli ha subito una rapina a mano armata in casa. Dei ladri lo avrebbero atteso sotto l’abitazione al rientro dalla rifinitura di Castel Volturno prima della partenza per Milano e gli avrebbero rubato soldi e gioielli.

Nonostante tutto, il Napoli ha convocato Ounas per il match di San Siro contro il Milan, in programma domenica 19 dicembre alle 20.45

OMNISPORT