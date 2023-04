Napoli, Raspadori: “Champions già alle spalle, pensiamo alla Juve”

L’attaccante azzurro racconta la reazione della squadra dopo l’uscita di scena in campo europeo, parla di Osimhen come un leader vero e del “Maradona” come 12esimo uomo in campo.

22-04-2023 19:19

Giacomo Raspadori parla a Radio Kiss Kiss e commenta il momento del Napoli. La squadra è uscita di scena dalla Champions League per mano del Milan ma sa di avere un vantaggio troppo importante in campionato che vale già più di mezzo scudetto.

“L’eliminazione fa male ma abbiamo reagito come sempre e cioè con una gran voglia di tornare in campo, con la testa siamo già al big match con la Juventus, non pensiamo alla festa scudetto, pensiamo a fare tre punti per volta”.

“Osimhen è un leader – prosegue Raspadori – una grande persona e un amico, è al servizio della squadra come tutti, anche Kvara ha dimostrato grandi cose, prima fra tutti quella di volersi migliorare di giorno in giorno”.

Poi sullo stadio: “Il Maradona è davvero il nostro 12esimo uomo in campo, l’amore che la gente ha per il Napoli è qualcosa che si sente ogni giorno e che ci ha aiutato tanto durante la stagione”.