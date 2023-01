Napoli, Raspadori: "Sono molto disponibile con Spalletti"

06-01-2023 18:20

L’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss riguardo al proprio ruolo all’interno della rosa di Luciano Spalletti. L’ex Sassuolo ha fin qui ricoperto in modo eccellente tutte le posizioni dell’attacco azzurro, giocando anche da mezz’ala offensiva con ottimi risultati.

Queste le sue parole, riportate da tuttonapoli.net:

“Ruolo? Sono entusiasta di essere qui, Spalletti mi ha provato in vari ruoli. Sono sempre disponibile e penso che possa fare anche il ruolo di mezzala. Per la squadra posso giocare ovunque, in base a dove c’è bisogno. Penso di potermi esprimere al meglio. Cerco di rubare qualcosa ai miei compagni perché la predisposizione è quella di mettersi sempre a disposizione della squadra”.