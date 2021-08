Napoli, Renica scatena i tifosi: Con Maradona allenatore 3° scudetto

Due ne hanno vinti insieme, nell’87 e nel ’90, ma Alessandro Renica è convinto che Maradona avrebbe portato a Napoli anche il terzo tricolore se gli avessero dato l’opportunità di allenare gli azzurri. L’ex libero, da sempre attivo sui social e legatissimo al Pibe cui ha dedicato tantissimi post dopo la sua morte, ne è convinto e su Facebook scatena i tifosi partenopei con la sua testimonianza.

Renica stregato dall’avventura di Maradona sulla panchina dei Dorados

Scrive Renica: “ho visto la serie Netflix su Maradona mister al “Dorados “squadra messicana in seconda divisione e quello che che più mi colpisce e che comunque sapevo è il legame tra Diego e la squadra: si crea un alchimia che fa volare la squadra e la rende invincibile ..questo conferma che Diego come Mister era pronto per un grande club al di là dei tanti ciarlatani che parlano di calcio senza avere una minima idea di cosa sia uno spogliatoio ed un gioco di squadra e quali valori non debbano mai mancare per arrivare a primeggiare”. ..

Per Renica Maradona da allenatore avrebbe vinto terzo scudetto col Napoli

Poi l’ex libero aggiunge: “stanotte riflettevo e pensavo che se Maradona avesse allenato il Napoli probabilmente avrebbe vinto lo scudetto ..peccato non sapremo mai se il più grande giocatore di tutti i tempi – che compieva autentici miracoli in campo – li avrebbe compiuti anche da mister, vedendo ieri la serie ieri mi son convinto di si ..peccato che tanti rosiconi ciarlatani abbiano impedito a Diego di realizzare l’ennesimo suo sogno e cioè quello di vincere un campionato, da mister con il Napoli, la squadra che noi e lui abbiamo più amato: era pronto e lo avrebbe sicuramente ottenuto perché qualsiasi cosa che visualizzava la sua mente Diego la realizzava..Diego sei stato un grande dentro e fuori dal campo”.

I tifosi commossi nel ricordare Maradona

Fioccano reazioni commosse. A partire dallo storico capotifoso della curva B, Gennaro Montuori alias Palummella: “Sono d’accordissimo con te Alessandro, aggiungo che Diego nel calcio poteva fare qualsiasi tipo di ruolo,era il migliore in assoluto in qualsiasi veste nel calcio, ucciso da chi lo circondava negli ultimi anni” o anche: “Peccato, sarebbe stato il sogno di tutto il popolo azzurro vederlo seduto sulla panchina del San Paolo” oppure: “Concordo ogni parola D10S era una forza fuori dal comune e grazie a tante belle testimonianze tue rende più forte”.

C’è chi piange: “Il tuo commento finale nel suo ricordo come sempre mi fa accapponare la pelle e piangere al tempo stesso” e infine: “Ne sono convinto anch’io, Alessandro. Maradona mister del Napoli avrebbe infiammato l’ambiente come nessun altro, sarebbe stato impossibile perdere! Io ho sempre avuto ammirazione per lui, nonostante i suoi problemi”.

